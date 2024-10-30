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«Жигуль» влетел в дерево в Черемхово

Два человека погибли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария закончилась смертью двух человек в Черемхово. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ночью 30 октября «Жигуль» влетел в дерево по улице Павлика Морозова.

— По предварительным данным, молодой человек, управляющий автомобилем ВАЗ 21099, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующем наездом на дерево, — пояснили в ведомстве.

К месту аварии вызвали медиков, но 23-летний водитель и 28-летний пассажир скончались раньше, чем она успела доехать. Сейчас идет проверка.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали на сутки вылет самолета в Паттайю.