ГПК: 59 беженцев погибли на границе Беларуси с ЕС за три года

ГРОДНО, 30 окт — Sputnik. От действий западных стран, граничащих с Беларусью, пострадали сотни беженцев, 59 из них погибли, сообщил на пресс-конференции официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает корреспондент Sputnik.
«На текущий момент с 2021 года непосредственно на границе белорусской пограничной службой обнаружено 59 погибших беженцев», — сказал он.
Больше всего погибших мигрантов, по его словам, было обнаружено на участке с Польшей — 27 человек. На границе с Латвией — 23 погибших, с Литвой — девять.
«Сколько погибло на сопредельной территории, доподлинно неизвестно. Эта информация тщательно скрывается властями этих стран», — сообщил представитель ГПК.