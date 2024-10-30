Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГПК: 59 беженцев погибли на границе Беларуси с ЕС за три года

Страны Евросоюза, граничащие с республикой, установили железный забор, усилили рубежи тысячами солдат с бронетехникой и закрыли большинство пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Источник: Sputnik.by

ГРОДНО, 30 окт — Sputnik. От действий западных стран, граничащих с Беларусью, пострадали сотни беженцев, 59 из них погибли, сообщил на пресс-конференции официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает корреспондент Sputnik.

«На текущий момент с 2021 года непосредственно на границе белорусской пограничной службой обнаружено 59 погибших беженцев», — сказал он.

Больше всего погибших мигрантов, по его словам, было обнаружено на участке с Польшей — 27 человек. На границе с Латвией — 23 погибших, с Литвой — девять.

«Сколько погибло на сопредельной территории, доподлинно неизвестно. Эта информация тщательно скрывается властями этих стран», — сообщил представитель ГПК.

ЕС