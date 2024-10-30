Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Фермер под Калининградом привязал к своему автомобилю бездомную собаку и протащил по дороге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
«В ОМВД России “Зеленоградский” обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что в одном из поселков местный фермер жестоко обращается с животным. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка установили, что ранее судимый 60-летний житель поселка Павлинино при помощи веревки привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил ее в таком виде по дороге», — говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где он пояснил, что таким образом хотел наказать собаку, которая якобы покалечила его ягненка. Животное волонтеры отвезли в ветеринарную клинику. Специалисты осмотрели собаку и диагностировали у нее множественные травмы.
«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту “в” части 2 статьи 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», — добавили в пресс-службе.