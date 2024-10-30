Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку

«В ОМВД России “Зеленоградский” обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что в одном из поселков местный фермер жестоко обращается с животным. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка установили, что ранее судимый 60-летний житель поселка Павлинино при помощи веревки привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил ее в таком виде по дороге», — говорится в сообщении.