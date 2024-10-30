Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Калининградом фермер протащил по дороге привязанную к машине собаку

Под Калининградом фермер привязал собаку к автомобилю и протащил ее по дороге.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Фермер под Калининградом привязал к своему автомобилю бездомную собаку и протащил по дороге, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В ОМВД России “Зеленоградский” обратился неравнодушный гражданин, который сообщил, что в одном из поселков местный фермер жестоко обращается с животным. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Стражи порядка установили, что ранее судимый 60-летний житель поселка Павлинино при помощи веревки привязал бездомную собаку к своему автомобилю и протащил ее в таком виде по дороге», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где он пояснил, что таким образом хотел наказать собаку, которая якобы покалечила его ягненка. Животное волонтеры отвезли в ветеринарную клинику. Специалисты осмотрели собаку и диагностировали у нее множественные травмы.

«В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту “в” части 2 статьи 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», — добавили в пресс-службе.