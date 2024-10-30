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Бойцы спецназа «Рысь» задержали smm-специалиста за обман на 60 тыс руб в Пинске

В Пинске задержан smm-специалист, обманувший более 100 белорусов.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси правоохранители задержали лжеэсэмэмщика. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Установлено, что житель Пинска использовал программу по спам-рассылке сообщений, предлагая услуги по продвижению бизнес-аккаунтов и личных страниц пользователей. Когда потенциальные заказчики связывались 25-летним пинчанином, он отправлял реквизиты банковской карты для перечисления предоплаты. А после получения денег пропадал.

Лжеэсэмэмщика задержали сотрудники по противодействию киберпреступности Брестской области при силовой поддержке бойцов отряда особого назначения «Рысь».

Под видом настройки таргетированной рекламы в социальной сети мошенник обманул свыше 100 человек. Это позволило ему получить свыше 60 тысяч белорусских рублей. Правоохранители считают, что потрепевших может быть больше.

— Устанавливаются иные жертвы, в том числе в других регионах страны, — прокомментировали в МВД.

Еще спасатели спустили с 9-метровой высоты травмированного мужчину под Витебском.

Также белорус хотел продать милицейскую форму и пошел под суд.