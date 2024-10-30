Утром на трассе Ростов — Таганрог перевернулась иномарка с детьми

Рано утром 30 октября на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом перевернулась легковушка Toyota Camry. В этой аварии пострадали четыре человека, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось на автодороге «Новороссия» в Неклиновском районе. Предварительно, водитель не выдержал безопасную скорость и из-за этого не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое разделительное ограждение, а потом опрокинулась на крышу.
— В результате с травмами в больницу попали сам 25-летний водитель, а также трое его пассажиров 31 года, 11 и 8 лет, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
Донских автолюбителей прсоят быть предельно внимательными. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.