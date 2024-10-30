Утром на трассе Ростов — Таганрог перевернулась иномарка с детьми

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось на автодороге «Новороссия» в Неклиновском районе. Предварительно, водитель не выдержал безопасную скорость и из-за этого не справился с управлением. Машина врезалась в металлическое разделительное ограждение, а потом опрокинулась на крышу.