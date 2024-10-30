СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems

«Неисправное оборудование расследуется в качестве возможной причины крупного пожара на верфи в (графстве — ред.) Камбрия, где строятся атомные подводные лодки», — говорится в материале.

При этом, по данным телеканала, пожар не связывают с деятельностью каких-либо «иностранных организаций».

Пожар на объекте BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс продолжается уже около десяти часов. Первое сообщение о возгорании поступило в 3:44 мск.

На заводе в Барроу-ин-Фернесс строятся атомные подводные лодки новейшего класса Astute, а также будущие подлодки класса Dreadnought, которые в 2030-х годах станут новыми носителями баллистических ракет Trident, единственного средства ядерного сдерживания в распоряжении Великобритании.