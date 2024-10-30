СМИ узнали возможную причину пожара на заводе BAE Systems

«Неисправное оборудование расследуется в качестве возможной причины крупного пожара на верфи в (графстве — ред.) Камбрия, где строятся атомные подводные лодки», — говорится в материале.
При этом, по данным телеканала, пожар не связывают с деятельностью каких-либо «иностранных организаций».
Пожар на объекте BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс продолжается уже около десяти часов. Первое сообщение о возгорании поступило в 3:44 мск.
Помимо этого, до конца десятилетия предприятие планирует начать строительство субмарин в рамках партнерства AUKUS между Британией, Австралией и США.