Психотерапевты из Уфы рассказали, как улучшить качество сна

По словам специалистов, чтобы улучшить режим сна, необходимо гулять на свежем воздухе, заниматься дыхательной гимнастикой и медитацией. Также желающим хорошо высыпаться нужно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, отказаться от алкоголя и гаджетов перед сном.