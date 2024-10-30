Психотерапевты из Уфы рассказали, как улучшить качество сна

Переедание, отсутствие прогулок и большое количество кофеина плохо влияют на качества сна. Об этом жителей Башкирии предупредили в Психотерапевтическом центре РКПЦ Минздрава республики.
По словам специалистов, чтобы улучшить режим сна, необходимо гулять на свежем воздухе, заниматься дыхательной гимнастикой и медитацией. Также желающим хорошо высыпаться нужно вставать и ложиться примерно в одно и то же время, отказаться от алкоголя и гаджетов перед сном.
Также врачи напоминают, что впрок выспаться не получится, поэтому ждать выходных для этих целей не стоит, если нет режима дня.
— Многие люди постоянно не высыпаются, жду выходных и отпусков только для того, чтобы хорошенько отоспаться. Это неправильный подход, так как сном нельзя запастись впрок, здоровый сон необходим ежедневно, — заключили медики.
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