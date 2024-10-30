Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске микроавтобус врезался в маршрутку, выехав на встречную полосу

В Минске в ДТП попали маршрутка и микроавтобус.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошла авария с маршруткой, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП случилось примерно в 07.30 часов 30 октября на улице Сухаревской. Предварительно установлено, что 53-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» хотел развернуться, но не предоставил преимущество маршрутному такси «Мерседес» на встречной полосе, и транспортные средства столкнулись.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только у авто механические повреждения.

Еще бойцы спецназа «Рысь» задержали smm-специалиста за обман на 60 тыс руб в Пинске.

А спасатели спустили с 9-метровой высоты травмированного мужчину под Витебском.