В Минске микроавтобус врезался в маршрутку, выехав на встречную полосу

В Минске произошла авария с маршруткой, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП случилось примерно в 07.30 часов 30 октября на улице Сухаревской. Предварительно установлено, что 53-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» хотел развернуться, но не предоставил преимущество маршрутному такси «Мерседес» на встречной полосе, и транспортные средства столкнулись.
К счастью, в аварии никто не пострадал, только у авто механические повреждения.
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