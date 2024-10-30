В Минске микроавтобус врезался в маршрутку, выехав на встречную полосу

ДТП случилось примерно в 07.30 часов 30 октября на улице Сухаревской. Предварительно установлено, что 53-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген» хотел развернуться, но не предоставил преимущество маршрутному такси «Мерседес» на встречной полосе, и транспортные средства столкнулись.