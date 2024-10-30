В центре Ростова перевернулся «КамАЗ» с щебнем, собралась пробка

Внушительная пробка из-за ДТП собралась на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону днем 30 октября. Об этом сообщают очевидцы, ситуация также подтверждается на интернет-картах.
Глухой затор в эти минуты сохраняется на протяжении почти двух километров, примерно от улицы Обороны до площади Гагарина.
Как стало известно, на кольце перевернулся «КамАЗ» с щебнем. Сейчас две полосы из трех перекрыты. Регулировать движение начали инспекторы ДПС. Спасатели занимаются машиной. Предварительно, водитель не пострадал.
Официальная информация от Госавтоинспекции пока не поступала.