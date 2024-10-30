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В центре Ростова перевернулся «КамАЗ» с щебнем, собралась пробка

Серьезный затор из-за ДТП собрался на Ворошиловском в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Внушительная пробка из-за ДТП собралась на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону днем 30 октября. Об этом сообщают очевидцы, ситуация также подтверждается на интернет-картах.

Глухой затор в эти минуты сохраняется на протяжении почти двух километров, примерно от улицы Обороны до площади Гагарина.

Как стало известно, на кольце перевернулся «КамАЗ» с щебнем. Сейчас две полосы из трех перекрыты. Регулировать движение начали инспекторы ДПС. Спасатели занимаются машиной. Предварительно, водитель не пострадал.

Официальная информация от Госавтоинспекции пока не поступала.