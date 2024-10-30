В Минэкологии РК прокомментировали массовую гибель тюленей

«Есть версия, что некоторые особи погибли от наличия сетей, то есть от человеческого воздействия. Но большая часть туш находится в очень сильно разложенном состоянии. Поэтому в этой комиссии принимают комплексное участие соответствующие специалисты, которые должны сделать каждый по своей линии лабораторные исследования и дать конечные результаты. Сейчас мы находимся в ожидании этих результатов,» — отметил спикер.