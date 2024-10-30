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В Минэкологии РК прокомментировали массовую гибель тюленей

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев прокомментировал массовую гибель тюленей на берегу Каспийского моря, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Как он отметил, ситуация с тюленями находится на постоянном контроле Министерства экологии и природных ресурсов, в частности, департамента экологии Мангистауской области.

«Информация о гибели тюленей подтверждена. Создана областная комиссия, в состав которой вошли и представители нашего департамента. На сегодня сотрудниками лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды. В работе комиссии участвуют также ветеринарная инспекция и представители комитета рыбных ресурсов. Данный вопрос изучается комплексно. По результатам отобранных проб будет сделан комплексный вывод. Сейчас мы ждем результатов лабораторных исследований», — сказал вице-министр на брифинге в СЦК.

Также он назвал предварительную версию гибели краснокнижных животных.

«Есть версия, что некоторые особи погибли от наличия сетей, то есть от человеческого воздействия. Но большая часть туш находится в очень сильно разложенном состоянии. Поэтому в этой комиссии принимают комплексное участие соответствующие специалисты, которые должны сделать каждый по своей линии лабораторные исследования и дать конечные результаты. Сейчас мы находимся в ожидании этих результатов,» — отметил спикер.

Напомним, 24—26 октября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко были обнаружены более 150 мертвых каспийских тюленей.

По последним данным, обнаружено уже 289 туш каспийских тюленей.