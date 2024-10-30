Очередная волна «минирований» обрушилась на Воронеж

В последние несколько лет по Воронежу прокатываются настоящие волны лже-минирований. Главная цель подобного «цунами» — дестабилизировать ситуацию в регионе и посеять панику среди местных жителей. Воронежцев просят не поддаваться на провокации. А вчера власти предупредили жителей региона о сомнительной рассылке предупреждений по поводу якобы объявленой ракетной опасности. Сообщения, которые воронежцы начали массово получать, назвали фейком. Людей просят верить только проверенным источникам информации, обращать внимание на номера, с которых идут оповещения. Официальные предупреждения не приходят в личные сообщения, а публикуются в каналах профильных структур.