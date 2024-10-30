В последние несколько лет по Воронежу прокатываются настоящие волны лже-минирований. Главная цель подобного «цунами» — дестабилизировать ситуацию в регионе и посеять панику среди местных жителей. Воронежцев просят не поддаваться на провокации. А вчера власти предупредили жителей региона о сомнительной рассылке предупреждений по поводу якобы объявленой ракетной опасности. Сообщения, которые воронежцы начали массово получать, назвали фейком. Людей просят верить только проверенным источникам информации, обращать внимание на номера, с которых идут оповещения. Официальные предупреждения не приходят в личные сообщения, а публикуются в каналах профильных структур.
Очередная волна «минирований» обрушилась на Воронеж
Сегодня с самого утра в воронежские торговые центры, различные социальные учреждения и объекты поступают анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. О новой волне «минирований» рассказывают в региональном правительстве. Экстренные службы в подобных случаях обязаны отработать каждый поступивший сигнал. Воронежцев просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись с действиям, проводимым профильными ведомствами. Согласно последней информации, эвакуация пока ни разу не проводилась.