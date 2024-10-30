Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В коллективных садах Уфы пропал 12-летний школьник

В Уфе начался поиски пропавшего в садах подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 12-летний Тимур Рахимов. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

По имеющейся информации, подросток пропал сегодня, 30 октября, в коллективном саду № 39 ОСТ ОАО УМПО. Мальчик не выходит на связь с родными и близкими уже несколько часов. На поиски ребенка волонтеры собирают добровольцев.

Приметы Тимура: рост 159 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Одежда: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.

Желающих помочь с поисками приглашают на сбор на остановке Коллективный сад № 43 ОСТ ОАО УМПО в 17:00. Если вы обладаете какой-либо информации о местонахождении школьника, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.