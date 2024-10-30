В коллективных садах Уфы пропал 12-летний школьник

В Уфе пропал 12-летний Тимур Рахимов. О его исчезновении сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По имеющейся информации, подросток пропал сегодня, 30 октября, в коллективном саду № 39 ОСТ ОАО УМПО. Мальчик не выходит на связь с родными и близкими уже несколько часов. На поиски ребенка волонтеры собирают добровольцев.
Приметы Тимура: рост 159 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.
Одежда: черная куртка, черные брюки, черные ботинки.
Желающих помочь с поисками приглашают на сбор на остановке Коллективный сад № 43 ОСТ ОАО УМПО в 17:00. Если вы обладаете какой-либо информации о местонахождении школьника, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
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