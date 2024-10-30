20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области при пожаре в жилом доме эвакуировали 20 человек. К этому моменту возгорание уже потушено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— Выезжали на улицу Венеры в поселке Верхнетемерницком. Сообщение поступило в 11:27, горение локализовали в 11:45, в 11:57 пламя полностью потушили, — рассказали в МЧС.
По данным экстренного ведомства, огонь полыхал в одной из квартир на втором этаже. Всего выгорело 15 кв. метров.
Напомним, также сегодня произошел пожар на фармацевтическом складе в Ростове-на-Дону.