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20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Ростовской области

В Ростовской области из-за пожара в квартире эвакуировали 20 жильцов дома.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области при пожаре в жилом доме эвакуировали 20 человек. К этому моменту возгорание уже потушено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— Выезжали на улицу Венеры в поселке Верхнетемерницком. Сообщение поступило в 11:27, горение локализовали в 11:45, в 11:57 пламя полностью потушили, — рассказали в МЧС.

По данным экстренного ведомства, огонь полыхал в одной из квартир на втором этаже. Всего выгорело 15 кв. метров.

Напомним, также сегодня произошел пожар на фармацевтическом складе в Ростове-на-Дону.