«Расстреливали из автомата, а в жидкости из водометов добавили ядовитые вещества». СК Беларуси сказал о казни польскими силовиками 241 беженца и зверствах

Также в СК подчеркнули, что белорусские следователи получили данные о казни польскими силовиками 241 человека в июне 2021-го. Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела неоднократно допрашивался в качестве свидетеля польский военнослужащий Эмиль Чечко, дезертировавший в Беларусь. Со слов Чечко было установлено, что с 8 по 19 июня 2021-го он лично принимал участие и являлся очевидцем массового систематического осуществления казней.