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«Расстреливали из автомата, а в жидкости из водометов добавили ядовитые вещества». СК Беларуси сказал о казни польскими силовиками 241 беженца и зверствах

СК Беларуси огласил данные о казни польскими силовиками 241 человека в июне 2021.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете Беларуси сообщили о том, что польские силовики казнили 241 беженца в июне 2021 года. Об этом сообщил Александр Рудько замначальника управления главного следственного управления, информирует телеграм-канал СК.

Так, сообщили, что главное следственное управление Следственного комитета Беларуси продолжает расследование уголовных дел в отношении должностных лиц Польши, Латвии и Литвы. Уголовные дела расследуются по фактам совершения противоправных действий, которые были сопряжены с депортацией, актами жестокости, пытками, умышленным неоказанием помощи и повлекли смерть мигрантов.

— Все зверства были совершены в отношении беженцев, пересекших границу Польши, Латвии и Литвы, чтобы проследовать в Германию и другие государства Евросоюза, — прокомментировал Рудько.

Также в СК подчеркнули, что белорусские следователи получили данные о казни польскими силовиками 241 человека в июне 2021-го. Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела неоднократно допрашивался в качестве свидетеля польский военнослужащий Эмиль Чечко, дезертировавший в Беларусь. Со слов Чечко было установлено, что с 8 по 19 июня 2021-го он лично принимал участие и являлся очевидцем массового систематического осуществления казней.

— Без суда были совершены в Польше казни 241 человека. Среди убитых — женщины и дети, — заявил Рудько.

СК Беларуси сказал о преступных действиях польских силовиков. Фото: архив «КП». Олег АДАМОВИЧ.

Кроме того, представитель Следственного комитета уточнил, что с участием Чечко были составлены фотороботы польских военнослужащих. Таже он говорил, что расстрелы осуществлялись с применением служебного табельного оружия — автомата «Берил» (Beryl MZ 06244). А руководил казнями польский пограничник, который представлялся Томеком.

— Со слов Чечко, указанный человек являлся сотрудником контрразведки Республики Польша, — отметил Рудько.

Кроме того, к уголовному делу были приобщены изъятые в ходе осмотров контейнеры свето-шумовых гранат, фрагменты грунта, образцы растительности, предметы верхней одежды, детские вещи, которые подверглись химическому воздействию со стороны польских силовиков, когда применялись водометы.

Экспертизы проводили специалисты Академии наук и Государственного комитета судебных экспертиз, которые нашли в образцах ряд веществ раздражающего действия, в том числе, дельтаметрин, капсаицин, камфору, олеорезин капсикум, дигидрокапсаицин и циклогексанон.

Накануне также пятнадцать беженцев были обнаружены на границе Беларуси с Польшей: «С травмами и следами укусов собак».

Еще бойцы спецназа «Рысь» задержали smm-специалиста за обман на 60 тыс руб в Пинске.