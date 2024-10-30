В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса

В Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах — девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок.