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В Уфе задержали хулиганок, одна из которых выпрыгнула из окна автобуса

УФА, 30 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы Уфы доставили в отдел полиции двух девушек, которые хулиганили в автобусе, а одна из них выпрыгнула из разбитого окна общественного транспорта.

Источник: © РИА Новости

В Telegram-каналах появилось видео инцидента, снятое очевидцами на остановке общественного транспорта. На кадрах — девушка выпрыгивает из разбитого окна автобуса и начинает драться с прохожими. На следующих кадрах прохожие пытаются удержать двух девушек, ведущих себя неадекватно. Также в кадр попал момент задержания полицейскими одной из хулиганок.

Сообщается, что утром на улице Цюрупы девушки кинули пустую бутылку шампанского в окно автобуса, очевидцы затащили их в автобус и вызвали полицию. Одна из девушек пыталась сбежать, выпрыгнув из разбитого окна.

«Девушки доставлены в отдел полиции № 10 по городу Уфе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.