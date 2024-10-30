В Уфе пропал 12-летний мальчик.

В Уфе сегодня, 30 октября, пропал 12-летний Тимур Рахимов. В последний раз мальчика видели несколько часов назад в коллективном саду № 39 ОСТ ОАО «УМПО».
Приметы Тимура: рост 159 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.
Одежда: чёрная куртка, чёрные брюки, чёрные ботинки.
Поиски организовала «ЛизаАлерт» Башкортостан. Желающие помочь с поисками приглашают на сбор на остановке «Коллективный сад № 43 ОСТ ОАО УМПО» в 17:00 часов.
При поступлении какой-либо информации о местонахождении Тимура Рахимова, звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
Добавим, в Уфе продолжаются поиски пропавшего в марте 14-летнего Дамира Адигамова. Накануне водолазы управления гражданской защиты столицы обследовали 3500 квадратов акватории реки Белой и на катере 36 км береговой линии, сообщал «Башинформ».