Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пропал 12-летний мальчик

В Уфе пропал 12-летний мальчик.

Источник: Лиза Алерт

В Уфе сегодня, 30 октября, пропал 12-летний Тимур Рахимов. В последний раз мальчика видели несколько часов назад в коллективном саду № 39 ОСТ ОАО «УМПО».

Приметы Тимура: рост 159 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза.

Одежда: чёрная куртка, чёрные брюки, чёрные ботинки.

Поиски организовала «ЛизаАлерт» Башкортостан. Желающие помочь с поисками приглашают на сбор на остановке «Коллективный сад № 43 ОСТ ОАО УМПО» в 17:00 часов.

При поступлении какой-либо информации о местонахождении Тимура Рахимова, звонить в 112 или 8−800−700−54−52.

Добавим, в Уфе продолжаются поиски пропавшего в марте 14-летнего Дамира Адигамова. Накануне водолазы управления гражданской защиты столицы обследовали 3500 квадратов акватории реки Белой и на катере 36 км береговой линии, сообщал «Башинформ».