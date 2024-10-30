На петербургской КАД столкнулись грузовик и автокран

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Грузовой автомобиль и автокран столкнулись на кольцевой автодороге (КАД) Санкт-Петербурга недалеко от поселка Новоселье Ленинградской области, в результате возникла пробка протяженностью почти 2 километра, сообщили РИА Новости в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».
«В районе населенного пункта Новоселье на 87-м километре КАД произошло столкновение грузового автомобиля и автокрана… Протяженность пробки составляет 1,8 километра в одну сторону и 1,8 километра в другую», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Комментарием ГАИ по поводу этого ДТП РИА новости пока не располагает.