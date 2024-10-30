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Верховный суд вынес решение по пожизненному приговору Арашуковым

Верховный суд признал законными пожизненные приговоры бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову.

Источник: ТАСС

Рауф и Рауль Арашуковы получили пожизненные приговоры по делу о заказных убийствах и об преступном сообществе в конце 2022 года. В октябре 2024 года они обжаловали этот приговор.

Арашукова и его отца Рауля обвинили в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК). По версии Следственного комитета, оно действовало не менее 17 лет, в него входили члены клана Арашуковых и руководители организаций «Газпрома» на юге России.

Младшего Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совфеда в январе 2019 года. При задержании присутствовали спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, председатель СК Александр Бастрыкин и Юрий Чайка — тогда он был генеральным прокурором.

Одновременно в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший.