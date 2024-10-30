В Челябинске задержали мужчину, устроившего ночную поножовщину

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, 40-летний пострадавший попал в больницу с ножевыми ранениями в области груди и черепно-мозговой травмой. Тогда полицейские выяснили, что ночью мужчина возвращался домой и на улице поругался с незнакомцами. Один из оппонентов напал на него с ножом. Потерпевший пришел в себя только в больнице.
Розыск напавших по горячим следам, по данным правоохранительных органов, оказался невозможен. Оказалось, что во время нападения мужчина был пьян, а потому не запомнил ни подробностей инцидента, ни примет тех, с кем произошел конфликт.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские проверили лиц, обитающих в злачных местах и ведущих асоциальный образ жизни, установили возможных очевидцев произошедшего. Методом исключения и путем проверки информации был сужен круг возможных подозреваемых, и в итоге нападавший был установлен», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
К нападению оказался причастен 43-летний уроженец Пласта, который живет в Челябинске. Полицейские при содействии сотрудников СОБРа задержали мужчину. Во время обыска у него изъяли ножи, одежду и телефон. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.