В Челябинске задержали мужчину, устроившего ночную поножовщину

Как рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области, 40-летний пострадавший попал в больницу с ножевыми ранениями в области груди и черепно-мозговой травмой. Тогда полицейские выяснили, что ночью мужчина возвращался домой и на улице поругался с незнакомцами. Один из оппонентов напал на него с ножом. Потерпевший пришел в себя только в больнице.