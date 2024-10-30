Жительница Уфы запустила бутылку шампанского в окно пассажирского автобуса

В Уфе в окно пассажирского автобуса прилетела бутылка и едва не попала в ребенка. Шампанское решила бросить в проезжающий на Центральном рынке транспорт молодая женщина, которая шла со своей подругой по Цюрупы. Известно, что уфимки в этот момент были нетрезвы.