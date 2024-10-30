Жительница Уфы запустила бутылку шампанского в окно пассажирского автобуса

В Уфе в окно пассажирского автобуса прилетела бутылка и едва не попала в ребенка. Шампанское решила бросить в проезжающий на Центральном рынке транспорт молодая женщина, которая шла со своей подругой по Цюрупы. Известно, что уфимки в этот момент были нетрезвы.
Очевидцы произошедшего задержали хулиганок и завели их в автобус до приезда полицейских, но одна из них попыталась сбежать и выпрыгнула в разбитое окно, однако была быстро поймана.
Позже на место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали дебоширок.
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