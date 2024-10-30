Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении школьника на таксистку в Марьяновке

В Следственном комитете Российской Федерации по Омской области продолжаются следственные мероприятия, признанные установить все обстоятельства ЧП с 15-летним школьником. Юноша напал на таксистку с ножом из-за ее отказа брать с собой канистру бензина. Подросток не менее пяти раз ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшая была госпитализирована.