Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении школьника на таксистку в Марьяновке

В Следственном комитете Российской Федерации по Омской области продолжаются следственные мероприятия, признанные установить все обстоятельства ЧП с 15-летним школьником. Юноша напал на таксистку с ножом из-за ее отказа брать с собой канистру бензина. Подросток не менее пяти раз ударил женщину ножом и скрылся. Пострадавшая была госпитализирована.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области Батищеву В. В. предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела. Накануне парень был взят под стражу до конца декабря 15-летнего школьника, который напал с ножом на таксистку. Ему грозит 7 лет лишения свободы за попытку убийства.
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Сейчас ведомство проводит проверку в отношении органов системы профилактики при работе с трудным подростком. При наличии оснований в прокуратуре примут необходимые меры реагирования.