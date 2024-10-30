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Пожар на фармацевтическом складе в Ростове полностью потушили

Фармацевтический склад в Ростове потушили на площади в 200 кв. метров.

Источник: телеграм-канал ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар на фармацевтическом складе в Ростове-на-Дону полностью потушили, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

— В 14:45 объявили полную ликвидацию горения. Площадь пожара не изменилась, всего огнем было охвачено 200 кв. метров, — комментируют в экстренном ведомстве.

Напомним, пожар на улице Портовой вспыхнул около 9 утра 30 октября. Изначально огнем было охвачено 70 кв. метров, потом площадь горения увеличилась до 200 кв. метров. Открытое пламя ликвидировали в 11:19, примерно через 3,5 часа после этого все потушили.

Известно, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек. Пострадавших нет.

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