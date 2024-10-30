Пожар на фармацевтическом складе в Ростове полностью потушили

Напомним, пожар на улице Портовой вспыхнул около 9 утра 30 октября. Изначально огнем было охвачено 70 кв. метров, потом площадь горения увеличилась до 200 кв. метров. Открытое пламя ликвидировали в 11:19, примерно через 3,5 часа после этого все потушили.