Пожар на фармацевтическом складе в Ростове полностью потушили

Пожар на фармацевтическом складе в Ростове-на-Дону полностью потушили, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
— В 14:45 объявили полную ликвидацию горения. Площадь пожара не изменилась, всего огнем было охвачено 200 кв. метров, — комментируют в экстренном ведомстве.
Напомним, пожар на улице Портовой вспыхнул около 9 утра 30 октября. Изначально огнем было охвачено 70 кв. метров, потом площадь горения увеличилась до 200 кв. метров. Открытое пламя ликвидировали в 11:19, примерно через 3,5 часа после этого все потушили.
Известно, что до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек. Пострадавших нет.