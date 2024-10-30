Многокилометровая пробка и застревающие машины: Грузовик с щебнем опрокинулся на дороге в центре Ростова

В центре Ростова, в районе ЦГБ, 30 октября перевернулся груженый крупным щебнем «КамАЗ». Из-за аварии в районе кольца возникла огромная пробка. Об этом с места аварии сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
Как рассказали в областном управлении ГАИ, происшествие случилось около 13 часов. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» не справился с управлением, когда ехал на перекрестке с кольцевым движением. Грузовик опрокинулся, и щебень высыпался на проезжую часть.
— В результате ДТП водитель автомобиля получил травму и доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.
Последствия ДТП пока не устранили. Упавший набок самосвал все еще находится на кольце, в районе пересечения улицы Текучева и проспекта Ворошиловского. Крайняя правая полоса — в щебне.
Некоторые автомобилисты ехали прямо по щебню. Однако без труда преодолеть этот участок дороги удавалось лишь кроссоверам и автобусам. А вот легковушки застревали и и долго буксовали в щебенке. В районе кольца быстро собрался затор. Согласно сервису «Яндекс. Карты», сейчас движение затруднено от Красноармейской до Текучева. На проспекте Михаила Нагибина в сторону центра также образовался затор. Он начинается от улицы Ленина и заканчивается в районе ЦГБ.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции первым делом перекрыли движение по полосе с щебнем и принялись вручную регулировать движение.
Городские спасатели начали осматривать многотонную машину и решать, как убрать ее с дороги.