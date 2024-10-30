Многокилометровая пробка и застревающие машины: Грузовик с щебнем опрокинулся на дороге в центре Ростова

Некоторые автомобилисты ехали прямо по щебню. Однако без труда преодолеть этот участок дороги удавалось лишь кроссоверам и автобусам. А вот легковушки застревали и и долго буксовали в щебенке. В районе кольца быстро собрался затор. Согласно сервису «Яндекс. Карты», сейчас движение затруднено от Красноармейской до Текучева. На проспекте Михаила Нагибина в сторону центра также образовался затор. Он начинается от улицы Ленина и заканчивается в районе ЦГБ.