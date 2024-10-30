В Самаре 19-летний рабочий упал с высоты при строительстве дома и погиб

В Самаре 26 октября 2024 года 19-летний рабочий погиб после падения с высоты во время строительных работ. Из-за этого завели уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«Выполняя высотные работы при строительстве жилого дома в Кировском районе, молодой человек упал и получил при падении травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе.
В результате этого рабочий скончался в тот же день в медицинском учреждении. В настоящий момент заведено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Следователи уже назначили первоначальные судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.