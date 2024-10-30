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В Самаре 19-летний рабочий упал с высоты при строительстве дома и погиб

В Самаре завели уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке 26 октября.

Источник: СУ СК по Самарской области

В Самаре 26 октября 2024 года 19-летний рабочий погиб после падения с высоты во время строительных работ. Из-за этого завели уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

«Выполняя высотные работы при строительстве жилого дома в Кировском районе, молодой человек упал и получил при падении травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали в пресс-службе.

В результате этого рабочий скончался в тот же день в медицинском учреждении. В настоящий момент заведено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи уже назначили первоначальные судебные экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

несчастный случай
СК