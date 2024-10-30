Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор

ОМСК, 30 окт — РИА Новости. Омичу, который убил гостя на своей свадьбе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что вечером 19 мая на свадьбе в одном из ресторанов Омска жених несколько раз ударил своего гостя, за то, что он ругался матом, кидался едой и конфликтовал с другими гостями. Спустя три дня пострадавший скончался в больнице.
«Вину в совершении преступления он признал, настаивая, что не имел намерения убивать своего гостя, добровольно выплатил сыну погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.
Изначально гособвинитель требовал 9 лет исправительной колонии строгого режима. Оспаривать приговор или нет, прокуратура решит позже.