Олбани
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителю Омска, убившему гостя на своей свадьбе, вынесли приговор

Жителя Омска, убившего гостя на своей свадьбе, приговорили к 4 годам колонии.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 30 окт — РИА Новости. Омичу, который убил гостя на своей свадьбе, приговорили к четырем годам колонии общего режима, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что вечером 19 мая на свадьбе в одном из ресторанов Омска жених несколько раз ударил своего гостя, за то, что он ругался матом, кидался едой и конфликтовал с другими гостями. Спустя три дня пострадавший скончался в больнице.

«Вину в совершении преступления он признал, настаивая, что не имел намерения убивать своего гостя, добровольно выплатил сыну погибшего 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе.

Изначально гособвинитель требовал 9 лет исправительной колонии строгого режима. Оспаривать приговор или нет, прокуратура решит позже.