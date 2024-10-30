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59-летний белорус сходил в пиццерию в Минске и теперь может сесть в тюрьму

Минчанин после посещения пиццерии может сесть в тюрьму.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска сходил в пиццерию и заработал уголовное дело, рассказали Госкомитете судебных экспертиз.

Так, 59-летний минчанин утром в субботу пришел в пиццерию. И, находясь в заведении, заметил оставленный у одного из столов без присмотра рюкзак. Фигурант забрал чужие вещи и ушел из заведения.

Хозяин рюкзака позвонил в милицию. И вскоре личность преступника удалось установить по отпечаткам пальцев, оставленным на пивном бокале.

Минчанина вскоре задержали, он во всем сознался. Теперь после похода в пиццерию мужчину будут судить за кражу.

Также белорус прятал в гараже 5 тонн контрабандного сыра из ЕС, чтобы продать в России.

Еще минчанин перестарался в желании помириться с бывшей девушкой и заплатит 20 тысяч.

Кроме того, маршрутка и микроавтобус столкнулись на встречной полосе в Минске.