Минчанин обокрал бывшую супругу, чтобы купить себе ювелирные изделия

Милиционеры задержали подозреваемого в этом преступлении — 59-летнего минчанина, бывшего мужа заявительницы. Оказалось, что бывшие супруги жили в одной квартире, и пока потерпевшая была вне дома, супруг нашел деньги и похитил их.