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Минчанин обокрал бывшую супругу, чтобы купить себе ювелирные изделия

Житель Минска украл деньги у бывшей супруги, чтобы купить себе ювелирные изделия. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

К правоохранителям с заявлением о пропаже денег в размере 1700 рублей обратилась жительница столицы. Финансовые средства пропали из ее квартиры.

Милиционеры задержали подозреваемого в этом преступлении — 59-летнего минчанина, бывшего мужа заявительницы. Оказалось, что бывшие супруги жили в одной квартире, и пока потерпевшая была вне дома, супруг нашел деньги и похитил их.

Часть похищенных денег мужчина потратил на покупку различных вещей, включая браслет, кольцо и продукты питания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.