Минчанин обокрал бывшую супругу, чтобы купить себе ювелирные изделия

К правоохранителям с заявлением о пропаже денег в размере 1700 рублей обратилась жительница столицы. Финансовые средства пропали из ее квартиры.
Милиционеры задержали подозреваемого в этом преступлении — 59-летнего минчанина, бывшего мужа заявительницы. Оказалось, что бывшие супруги жили в одной квартире, и пока потерпевшая была вне дома, супруг нашел деньги и похитил их.
Часть похищенных денег мужчина потратил на покупку различных вещей, включая браслет, кольцо и продукты питания.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.