Последний из четверых пропавших осужденных в Забайкалье найден

Четыре дня в Забайкальском крае вели поиски последнего пропавшего из четверых осужденных. Ранее мы писали, что мужчины отлучись из исправительного центра № 1 в Нерчинске, где должны были заниматься принудительными работами по решению.
Их искали не переставая в течение суток и вот 27 октября оперативники задержали двоих. Один был пойман дома в Амурской области, а другой в Чите. Спустя два дня в столице Забайкалья задержали еще одного мужчину.
— 30 октября осужденный, ранее уклонившийся от принудительных работ, самостоятельно прибыл в исправительный центр города Нерчинска Забайкальского края, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Теперь ведомство будет готовить документы на осужденных для передачи в суд. Инстанция пересмотрит вид наказания для мужчин. Кроме того, в СК края организовали доследственную проверку по подозрению руководства в халатности.