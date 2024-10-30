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В Казахстане набирает обороты мошенничество с военными билетами

В Казахстане активизировались мошенники, обещающие за определенную плату оформить военный билет без прохождения службы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, специализирующийся на извещении людей о новых видах мошенничеств, аферисты используют поддельные документы и связи, заверяя, что «все будет законно». Эксперты интернет-ресурса подробно рассказали, почему стоит быть особенно осторожными.

Ложные обещания

Мошенники утверждают, что обладают «связями» в военкоматах и могут сделать военный билет, минуя службу или медкомиссию.

На деле это фикция, ведь документ, выданный незаконным путем, не имеет юридической силы.

Крупные суммы — и никакого результата

Аферисты запрашивают немалые суммы, обещая «быстрое» и «надежное» оформление.

Однако после получения денег они либо исчезают, либо выдают поддельные документы, которые не признаются официальными органами.

Уголовная ответственность

Попытка получить военный билет обманным путем может привести к серьезным правовым последствиям.

Если такие документы будут обнаружены, это может обернуться уголовной ответственностью как для тех, кто воспользовался фальшивками, так и для самих мошенников.

Признаки мошенничества:

  • Обещание «решить вопросы» за деньги.
  • Нет официальных документов или квитанций об оплате.
  • Контакт только через мессенджеры, без личной встречи.
  • Требования полной оплаты «наперед».

Как защитить себя?

Никогда не соглашайтесь на предложения обойти закон. Получение военного билета возможно только через официальные процедуры. Если вам предлагают такие услуги, сообщите об этом в правоохранительные органы.