В Казахстане набирает обороты мошенничество с военными билетами

Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, специализирующийся на извещении людей о новых видах мошенничеств, аферисты используют поддельные документы и связи, заверяя, что «все будет законно». Эксперты интернет-ресурса подробно рассказали, почему стоит быть особенно осторожными.
Ложные обещания
Мошенники утверждают, что обладают «связями» в военкоматах и могут сделать военный билет, минуя службу или медкомиссию.
На деле это фикция, ведь документ, выданный незаконным путем, не имеет юридической силы.
Крупные суммы — и никакого результата
Аферисты запрашивают немалые суммы, обещая «быстрое» и «надежное» оформление.
Однако после получения денег они либо исчезают, либо выдают поддельные документы, которые не признаются официальными органами.
Уголовная ответственность
Попытка получить военный билет обманным путем может привести к серьезным правовым последствиям.
Если такие документы будут обнаружены, это может обернуться уголовной ответственностью как для тех, кто воспользовался фальшивками, так и для самих мошенников.
Признаки мошенничества:
- Обещание «решить вопросы» за деньги.
- Нет официальных документов или квитанций об оплате.
- Контакт только через мессенджеры, без личной встречи.
- Требования полной оплаты «наперед».
Как защитить себя?
Никогда не соглашайтесь на предложения обойти закон. Получение военного билета возможно только через официальные процедуры. Если вам предлагают такие услуги, сообщите об этом в правоохранительные органы.