Из-за надвигающегося ветра и снегопада в Башкирии объявлено предупреждение

В Башкирии ожидают ухудшение погодных условий. Об этом жителей республики предупреждает МЧС.
По информации ведомства, в ближайшие сутки на Башкирию обрушится штормовой ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. Также в утренние и ночные часы на дороги республики опустится туман, из-за которого видимость упадет до 500−100 метров.
Температура воздуха ночью составит 0…-5°, днем +1…+6°.
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