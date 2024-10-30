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Из-за надвигающегося ветра и снегопада в Башкирии объявлено предупреждение

Башкирию накроют сильный ветер и мокрый снег.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидают ухудшение погодных условий. Об этом жителей республики предупреждает МЧС.

По информации ведомства, в ближайшие сутки на Башкирию обрушится штормовой ветер, скорость которого будет достигать 20 м/с. Также в утренние и ночные часы на дороги республики опустится туман, из-за которого видимость упадет до 500−100 метров.

Температура воздуха ночью составит 0…-5°, днем +1…+6°.

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