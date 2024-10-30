Пенсионерка из Краснодара перевела мошенникам более 1 млн рублей

Злоумышленники представились сотрудниками Росфинмониторинга и убедили женщину снять свои сбережения и перевести их на «безопасный счет», якобы предоставленный Центробанком. Следуя их указаниям, пенсионерка обналичила средства через банкомат и передала их аферистам.
Всего за десять месяцев 2024 года в Краснодаре зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Из них свыше 4 тыс. связаны с дистанционным мошенничеством и хищением средств с банковских счетов жителей города.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять звонкам от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками государственных органов или банков. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно связаться с официальными представителями соответствующих учреждений.