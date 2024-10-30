Пенсионерка из Краснодара перевела мошенникам более 1 млн рублей

Всего за десять месяцев 2024 года в Краснодаре зарегистрировано 6,3 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Из них свыше 4 тыс. связаны с дистанционным мошенничеством и хищением средств с банковских счетов жителей города.