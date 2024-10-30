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В Минздраве Башкирии опровергли информацию о вспышке пневмонии среди детей

В Минздраве Башкирии прокомментировали слухи о вспышке пневмонии.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Уфы стало беспокоить рост заболевших пневмонией среди детей. По их словам, в столичных больницах лежат юные пациенты с подозрением на микоплазменную пневмонию или уже с подтвержденным диагнозом. Однако вспышку опасного заболевания не подтверждают в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что с приходом осени рост заболеваемости традиционно растет, но аномального всплеска в республике не отмечено.

— За прошедшую неделю из 1 490 случаев пневмонии в республике на микоплазменную этиологию пришлось 50 случаев, — передает UfaTime.ru со ссылкой на ведомство.

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