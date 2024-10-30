В Минздраве Башкирии опровергли информацию о вспышке пневмонии среди детей

Жителей Уфы стало беспокоить рост заболевших пневмонией среди детей. По их словам, в столичных больницах лежат юные пациенты с подозрением на микоплазменную пневмонию или уже с подтвержденным диагнозом. Однако вспышку опасного заболевания не подтверждают в региональном Минздраве.