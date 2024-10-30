В Салавате экс-сотрудника колонии подозревают в получении взятки

Как сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии, в конце августа за взятку в виде оборудования для плазменной резки он доставил на территорию исправительного учреждения два сотовых телефона, спрятав их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Телефоны фигурант уголовного дела отдал одному из осужденных.