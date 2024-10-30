Как рассказали в ведомстве, 33-летний водитель автомобиля Scania на автодороге H-6092 Денисово — Скрендевичи — Колки не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в придорожное дерево.
В ГАИ отметили, что по предварительной информации водитель уснул за рулем. Его с телесными повреждениями госпитализировали в медучреждение.
По факту аварии назначена проверка.
Предварительно — уснул за рулем. Водитель большегруза врезался в дерево в Дятловском районе
30 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В аварии в Дятловском районе пострадал водитель большегруза. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, 33-летний водитель автомобиля Scania на автодороге H-6092 Денисово — Скрендевичи — Колки не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в придорожное дерево.