Предварительно — уснул за рулем. Водитель большегруза врезался в дерево в Дятловском районе

Как рассказали в ведомстве, 33-летний водитель автомобиля Scania на автодороге H-6092 Денисово — Скрендевичи — Колки не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где врезался в придорожное дерево.



В ГАИ отметили, что по предварительной информации водитель уснул за рулем. Его с телесными повреждениями госпитализировали в медучреждение.



По факту аварии назначена проверка.