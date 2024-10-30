В убийстве младенца в Алматинской области полиция подозревает его мать

«В ходе розыскных мероприятий установлена биологическая мать ребенка, которая госпитализирована в районную больницу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.