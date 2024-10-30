«Привозил девушек к элитным загородным комплексам, покупал еду и алкоголь». Таксист-сутенер задержан в Минске

При этом украденные часы таксист спрятал у себя на квартире. А после задержания стал говорить, что собирался вернуть чужое имущество, но не смог, так как нужно было срочно помыть машину, а потом — встретиться с другом. Интересно, что на встречу с иностранцем и его женой по поводу поиска часов, фигурант пришел без них, так как якобы забыл их, как и «забыл» сказать, что нашел аксессуар. Хотя правоохранители установили, что к тому моменту мужчина уже успел посмотреть в сети их стоимость.