«Привозил девушек к элитным загородным комплексам, покупал еду и алкоголь». Таксист-сутенер задержан в Минске

В Минске задержали таксиста-сутенера, укравшего часы «Ролекс» у пьяного клиента. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Так, в июле 2024-го в милицию обратилась минчанка, заявившая, что у ее мужа-иностранца пропали дорогостоящие часы «Ролекс». Было установлено, что иностранец забыл в салоне машины аксессуар стоимостью более 90 тысяч белорусских рублей, и его забрал таксист. По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего водителя бизнес-такси.
— Обвиняемый рассчитывал, что в силу сильного алкогольного опьянения пассажир не сможет вспомнить, где именно он оставил часы, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом украденные часы таксист спрятал у себя на квартире. А после задержания стал говорить, что собирался вернуть чужое имущество, но не смог, так как нужно было срочно помыть машину, а потом — встретиться с другом. Интересно, что на встречу с иностранцем и его женой по поводу поиска часов, фигурант пришел без них, так как якобы забыл их, как и «забыл» сказать, что нашел аксессуар. Хотя правоохранители установили, что к тому моменту мужчина уже успел посмотреть в сети их стоимость.
Часы у нечистого на руку водителя изъяли и вернули собственнику. Однако в ходе расследования выяснилось еще, что с декабря 2023-го по февраль 2024-го подозреваемый предлагал своим постоянным клиентам за материальное вознаграждение воспользоваться интимными услугами, которые оказывали его знакомые. Мужчина получал процент с таких «заказов», а также по просьбе клиентов таксист-сутенер неоднократно привозил девушек к элитным загородным комплексам, покупал еду и спиртное для таких встреч.
Установлено, что с одной из девушек таксист познакомился весной 2022-го. И узнав, что минчанка оказывает интим-услуги, раз он работает в такси бизнес-класса, предложил «сотрудничество». Тогда таксист стал подыскивать клиентов для интимных встреч, а девушка, в свою очередь, еще подбирать «подруг» для выполнения желаний заказчиков.
— Следствие добыло неопровержимые доказательства вины фигуранта несмотря на его противоречивые и непоследовательные показания, — подчеркнули в УСК.
В итоге таксисту инкриминируют кражу, совершенную в особо крупном размере, а также организацию и использование занятия проституцией другим лицом (ч.4 ст. 205, ч.2 ст. 171 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он находится под стражей.
Ранее минчанин уже был судим за совершение аналогичных преступлений. Последний раз — к 8 годам тюрьмы.
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