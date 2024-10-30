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Жительница Воронежа прописала у себя в квартире шесть иностранцев

Женщина попала под уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Воронежа устроила у себя дома «резиновую квартиру». На жилплощади в многоэтажке по улице Димитрова она прописала шестерых мигрантов. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 30 октября.

Как оказалось, 37-летняя жительница Воронежа фиктивно поставила на учет шесть иностранцев. За свои услуги она получала денежное вознаграждение. А по факту мигранты у нее не проживали.

Правоохранителям она призналась, что тратила вырученные деньги на личные цели. По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Женщине может грозить реальный срок — до трех лет лишения свободы.