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Чартерные самолеты начнут летать из Уфы в Шарм-эль-Шейх

Из Уфы в Шарм-эль-Шейх открываются чартерные полёты.

Источник: Комсомольская правда

Из Уфы начнут летать чартерные самолеты в Шарм-эль-Шейх. Об открытии рейсов сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первые самолеты из столицы республики вылетят уже пятого ноября в 11:35. Регулярность рейсов на один из самых популярных курортов Египта составит один рейс в 10−11 дней.

Летать пассажирам придется более шести часов. Уточняется, что полеты будут совершать Airbus A321 вместимостью 236 человек.

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