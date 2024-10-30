Молния попала в самолет: авиакомпания объяснила задержку рейса Шымкент — Алматы

Ранее в социальных сетях появилась информация о задержке рейса KC972 Шымкент — Алматы из-за якобы попадания молнии в самолет FlyArystan, авиаперевозчик опроверг нам эту информацию.
По информации пресс-службы ведомства, воздушное судно авиакомпании Air Astana, запланированное сегодня, 30 октября, к выполнению рейса КС971 по маршруту Алматы — Шымкент, было заменено по технической причине (неисправность в системе индикации уровня топлива левого бака) на воздушное судно FlyArystan.
«В связи с чем произошла задержка обратного рейса KC972 Шымкент — Алматы», — уточнили в авиакомпании.