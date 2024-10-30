В Валенсии выросло число погибших из-за ливней и наводнений

Проливные дожди и грозы вызвали «исключительную» ситуацию в Испании, которая особенно сильно затронуло Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. При этом в Валенсии был объявлен максимальный красный уровень опасности. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 год. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр.