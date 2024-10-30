В Валенсии выросло число погибших из-за ливней и наводнений

МАДРИД, 30 окт — РИА Новости. Число погибших в испанском автономном сообществе Валенсия возросло до 70 человек в результате сильных ливней и наводнений, а в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча до двух, сообщило в среду RTVE.
«В Валенсии погибли по меньшей мере 70 человек, подтвердили власти. В (автономном сообществе — ред.) Кастилии-Ла-Манче два человека погибли в результате наводнений в Куэнке и Альбасете, а в муниципалитете Летур продолжаются поиски по меньшей мере шести человек, пропавших без вести», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес созвал кризисный комитет по борьбе с последствиями ливней и наводнений в стране.
Проливные дожди и грозы вызвали «исключительную» ситуацию в Испании, которая особенно сильно затронуло Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. При этом в Валенсии был объявлен максимальный красный уровень опасности. Фактически в регионе зафиксирован крупнейший объем осадков с 11 сентября 1966 год. В ночь со вторника выпало 445,4 литра на квадратный метр.
Наводнения нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре региона, в результате чего было закрыто более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7 и десятки дорог второстепенной сети.
На данный момент восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более 1 тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.