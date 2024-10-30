Десятилетняя челябинка выпала из окна девятого этажа и чудом выжила

В Челябинске школьница выпала из окна девятого этажа и осталась жива. Об этом сообщил портал 74.ru со ссылкой на региональный следственный комитет.
По имеющейся информации, ребенок при падении зацепился за дерево, удар тем самым был смягчен, что спасло девочке жизнь. ЧП случилось вчера, 29 октября, на улице Доватора в Челябинске.
Следователем Советского района Челябинска устанавливаются обстоятельства произошедшего, — цитирует сайт региональный следственный комитет.
Ребенок госпитализирован, подробности пока не известны.