Подозреваемого в ДТП погибшими подростками в Крыму взяли под стражу

Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
«По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, подозреваемый заключен под стражу на два месяца.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле у руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Накануне в Крыму произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика. В результате пострадали шесть человек, включая ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.