Подозреваемого в ДТП погибшими подростками в Крыму взяли под стражу

«По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.