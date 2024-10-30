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Подозреваемого в ДТП погибшими подростками в Крыму взяли под стражу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Суд в Крыму заключил под стражу подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли три подростка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

«По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры республики, подозреваемый заключен под стражу на два месяца.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле у руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Накануне в Крыму произошло ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и грузовика. В результате пострадали шесть человек, включая ребенка. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

СК