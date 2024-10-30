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Две двадцатилетние жительницы Уфы пили алкоголь в автобусе, а затем разбили окно

В Уфе выяснили личности хулиганок, устроивших дебош в автобусе.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны личности хулиганок, которые устроили потасовку в центре Уфы. Две девушки выпивали в салоне автобуса, а когда другие пассажиры стали делать им замечания, одна из них бросила бутылку в окно, едва не задев сидящего ребенка.

Дебоширок задержали очевидцы и не дали им убежать, хотя одной из них это почти удалось. Уфимка выпрыгнула в разбитое окно, но ее поймали другие пассажиры.

Прибывшие на место полицейские доставили девушек в отделение. Хулиганками оказались 20-летняя и 21-летняя жительницы Уфы. На них составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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