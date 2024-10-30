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В Сызрани раскрыта масштабная афера с куплей-продажей аварийного жилья

В Сызрани местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 327 УК РФ «Подделка документов». В результате его действий был причинен ущерб муниципальному бюджету на сумму не менее 3 млн 400 тыс. руб., сообщили сегодня в региональном управлении СКР.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, осведомленный о переселении граждан из аварийных домов мужчина с 2021-го по 2023-й год выкупал у собственников жилье и оформлял его на своих знакомых. После этого он заключал договоры купли-продажи этих помещений, согласно которым приобретал уже сам право собственности на жилье, но по стоимости, значительно превышающей реальную оплату, внося недостоверные сведения о цене договора в документы.

Впоследствии жилые помещения выкупались у обвиняемого администрацией города в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» по завышенной стоимости.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили следователи.

В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 3 млн 500 тыс. руб. с целью обеспечения исполнения приговора суда и взыскания материального ущерба, причиненного муниципальному бюджету.

СК