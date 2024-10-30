В Сызрани раскрыта масштабная афера с куплей-продажей аварийного жилья

По версии следствия, осведомленный о переселении граждан из аварийных домов мужчина с 2021-го по 2023-й год выкупал у собственников жилье и оформлял его на своих знакомых. После этого он заключал договоры купли-продажи этих помещений, согласно которым приобретал уже сам право собственности на жилье, но по стоимости, значительно превышающей реальную оплату, внося недостоверные сведения о цене договора в документы.