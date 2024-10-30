«Могла поддаться на манипуляцию»: Отец пропавшей в Дагестане студентки из Ростова прокомментировал новую версию об исчезновении дочери

— Я думаю, Анна добровольно шла куда-то. Но другого выбора не было: ей нужно доделать какие-то важные дела. После она вернется и все расскажет, — рассуждает подписчица. — Считаю, что никто не похищал ее. И в тот день она вышла на ринг, уже зная, что ей предстоит поездка. А по морю она шла от отчаянии и злости, что не скоро увидит родных. Холодная вода должна была охладить чувства, помочь не свернуть с пути и скрыть следы. Но выбора не было: там ее кто-то ждал. Возможно, Ане условие поставили — либо замуж, либо с семьей что сделают. А на пирсе она задержалась, когда думала, что делать. Вышла оттуда уже в слепой зоне камер.