«Могла поддаться на манипуляцию»: Отец пропавшей в Дагестане студентки из Ростова прокомментировал новую версию об исчезновении дочери

О 22-летней Анне Цомартовой из Ростова-на-Дону, знают не только по всей России, но и за ее пределами. Студентка юридического института МВД пропала 10 февраля в дагестанском Каспийске во время соревнований по тайскому боксу, куда она приехала вместе с младшим братом в составе городской сборной.
Проиграв бой, она отдала мобильный брату и отправилась прогуляться. Камеры на ее пути зафиксировали, что девушка не просто шла по берегу, а брела в кроссовках прямо в холодной февральской воде. На последних имеющихся у родных кадрах она пришла на пирс на территории ведомственного санатория, но через 40 минут стемнело, и картинка стала неразличима.
С тех самых пор никто не знает, куда она пропала, а ее родители, два младших брата и сестра каждый день надеются услышать, что с Аней все хорошо.
«У НЕЕ НЕ БЫЛО ВЫБОРА».
Тысячи людей поддерживают семью в телеграм-канале, который родители посвятили поискам дочери. Там многие делятся своими версиями того, что могло случиться с Аней.
— Я думаю, Анна добровольно шла куда-то. Но другого выбора не было: ей нужно доделать какие-то важные дела. После она вернется и все расскажет, — рассуждает подписчица. — Считаю, что никто не похищал ее. И в тот день она вышла на ринг, уже зная, что ей предстоит поездка. А по морю она шла от отчаянии и злости, что не скоро увидит родных. Холодная вода должна была охладить чувства, помочь не свернуть с пути и скрыть следы. Но выбора не было: там ее кто-то ждал. Возможно, Ане условие поставили — либо замуж, либо с семьей что сделают. А на пирсе она задержалась, когда думала, что делать. Вышла оттуда уже в слепой зоне камер.
Родители читают каждую версию и считают, что их нельзя отбрасывать.
— Все версии кроме того, что дочь могла утонуть или быть убитой, мы уже рассмотрели, — говорит папа девушки Николай Цомартов. — Так, в апреле мне звонил некий мужчина и заявлял, что Аня погибла от ножа, но никаких доказательств не предоставил. Я попросил меня больше не беспокоить. А спустя несколько месяцев, как видите, уже кто-то «застрелил» ее на фейковом видео, которое распространяется в интернете. Мы считаем важным говорить правду людям.
Отец допускает возможность того, что дочь могла пойти на тот пирс, где ее и видели в последний раз, не по своей воле.
— Мы понимаем, что пойти на то место было, возможно, не ее выбором. Тут надо знать психологию дочки. Она очень романтичная натура и патриот до глубины души. Аня признавалась, что готова работать лишь там, где будет полезна людям, даже если за это будут мало платить. То в Сибирь собиралась ехать служить, где не хватает кадров, то в новые регионы. Даже мечтала стать спецназовцем. Так что, мне кажется, дочь могла поддаться на манипуляцию, если ее попросили кого-то спасти, а для этого, так скажем, «поиграть в шпионов».
БОЯЛИСЬ, ЧТО ДЕЛО ЗАКРОЮТ.
Тем временем расследованием после региональных специалистов занялись столичные. Уголовное дело было передано в центральный аппарат СК России.
— Мы очень рады, что Москва взялась за дело Ани. И следователя, уверен, назначили достойного. Диана беседовала с ним лицом к лицу, а я пока только по телефону. Но уже из разговора понятно, что это опытный, специалист и настроен он решительно.
По словам Николая, правоохранители в Москве уже начали активную работу.
— Следователь назначил фотопортретную экспертизу по снимку, сделанному в дубайском метро: в ОАЭ сфотографировали девушку, которая выглядит как наша дочь. Также он отправил повторный запрос в Интерпол, чтобы получить видео с камер в метро. А кадр из московского метрополитена мы не рассматриваем: на нем девушка похожа на Аню лишь с первого взгляда, если не присматриваться внимательно.
Узнав, что дело передали центральному аппарату СК, мама Диана сразу же направилась в Москву.
А на днях мама Ани Диана вернулась из Москвы, где целый день провела на допросе у следователя. Теперь специалиста ждут и в донской столице.
— Он собирается приехать в Ростов. Лично опросит меня, посетить место учебы Ани — юридический институт, — говорит отец. — Может, конечно, поехать и в другие города, если это понадобится для расследования.
«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ РАБОТУ И БУДУ БОРОТЬСЯ».
Пока идут поиски Ани, Николай был уволен из правоохранительных органов. Глава многодетной семьи с четырьмя детьми нашел пока работу дома.
— Я занимаюсь ремонтом. Ведь мы с супругой обещали тем, кто предоставит достоверную информацию, которая поможет найти Аню, вознаграждение в пять миллионов рублей. Для этого, когда понадобится, продадим дом, и я привожу его в порядок.
Параллельно Николай старается восстановиться на службе.
— Я подал заявление в суд, и завтра должно пройти первое заседание. Считаю, что у меня неплохие шансы выиграть, ведь мои посты в соцсетях не содержали никаких оскорблений. И это подтвердили уже две лингвистические экспертизы. А те, кто меня знает по службе, выражают поддержку. Мне это важно. Ведь наша семья уже в трех поколениях посвятила себя правоохранительным органам. Я люблю эту работу и буду бороться за свою правоту.
Сейчас, когда поиски Ани идут уже девятый месяц, супруге Диане приходится нелегко, признается муж.
— На нашу семью — не только на нас с Дианой и дочку Аню, но и на наших младших детей, обрушилась лавина хейта. Но есть много людей, кто поддерживает наши поиски, и активисты установили всех, кто занимается травлей, и это придает силы.
Как бы ни было тяжело, Цомартовы не теряют надежды и каждый день пишут в канале по поискам Ани, что ее очень ждут дома мама, папа, братья и маленькая сестричка.
— Младшенькая словно копия Ани. Она, как и старшая сестра, просит записать ее в секцию тайского бокса и пока что собирается служить в полиции.