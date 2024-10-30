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В Ростовской области по пожаре в частном доме сгорела 93-летняя пенсионерка

В Мартыновском районе пожар унес жизнь пожилой женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 93-летняя женщина-инвалид. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Трагедия произошла в хуторе Малоорловском Мартыновского района.

Согласно опубликованной информации, пожилая женщина на несколько часов осталась дома одна. В какой-то момент загорелся электрический противопролежневый матрас. Самостоятельно старушка не передвигалась, поэтому спастись не смогла. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь. Когда они осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело пенсионерки.

— Возгорание на 48 квадратах ликвидировали 8 специалистов и 2 единицы спецтехники, — говорится в сообщении ведомства.