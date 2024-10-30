В Ростовской области по пожаре в частном доме сгорела 93-летняя пенсионерка

Согласно опубликованной информации, пожилая женщина на несколько часов осталась дома одна. В какой-то момент загорелся электрический противопролежневый матрас. Самостоятельно старушка не передвигалась, поэтому спастись не смогла. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили огонь. Когда они осматривали сгоревший дом, то обнаружили тело пенсионерки.