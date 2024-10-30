Криминальный авторитет Вася Бандит экстрадирован из Албании в Россию

По версии следствия, с 1993 года Игорь Кокунов координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, участвовал в воровских сходках с целью раздела сфер влияния и доходов. В феврале 2022 года он сбежал из-под домашнего ареста в Подмосковье. Летом 2023 года его задержали на КПП между Албанией и Черногорией.