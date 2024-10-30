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Криминальный авторитет Вася Бандит экстрадирован из Албании в Россию

В Россию из Албании экстрадировали Игоря Кокунова (Вася Бандит), обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он был объявлен в международный розыск в августе 2023 года (ст. 210.1). Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

«В международном аэропорту города Тираны фигурант был передан российским полицейским для экстрадиции в Россию», — сообщила ТАСС представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, с 1993 года Игорь Кокунов координировал действия организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и другими лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, участвовал в воровских сходках с целью раздела сфер влияния и доходов. В феврале 2022 года он сбежал из-под домашнего ареста в Подмосковье. Летом 2023 года его задержали на КПП между Албанией и Черногорией.