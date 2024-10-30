Число погибших в Валенсии из-за ливней возросло до 92 человек

«Новая оценка различных органов и сил безопасности и чрезвычайных ситуаций: предварительное число погибших — 92 человека. Процесс восстановления и идентификации жертв продолжается», — говорится в публикации.
Кроме того, еще два человека погибли в автономном сообществе Кастилья-Ла-Манча и один — в Андалусии, пишет газета Pais. Таким образом, общее число жертв катастрофы составило 95 человек.
В среду в Генконсульстве России в Барселоне сообщили РИА Новости, что диппредставительство не располагает данными о пострадавших в результате наводнений и ливней в Испании россиянах.
В стране объявили трехдневный официальный траур. Стихийные бедствия нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании, в результате чего закрыли более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7, и десятки дорог второстепенной сети.
Пока восемь регионов королевства (Андалусия, Валенсийское сообщество, Арагон, Кастилия и Леон, Каталония, Эстремадура, Наварра, Сеута) все еще находятся под угрозой сильных ливней и наводнений.
На фоне этого военное подразделение по чрезвычайным ситуациям страны развернуло более тысячи военнослужащих в провинции Валенсия, чтобы совместно с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитата Валенсии бороться с последствиями ливней.