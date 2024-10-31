Магазины сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

Торговые сети «Перекресток» (владелец X5 Group) и «Вкусвилл» сняли с продажи пирожные «Картошка», которые выпускает «Можайский кондитерский дом» («МКД»), и заблокировали поставки оттуда после публикации телеграм-каналом Baza кадров с антисанитарией на производстве.
«Кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе “Перекрестков” или заказать в приложении, поставки с распределительного центра также заблокированы. Безопасность и здоровье покупателей — наш приоритет», — сообщили РБК в пресс-службе X5 Group. Там добавили, что «МКД» поставлял в «Перекресток» только пирожное «Картошка».
Во «Вкусвилле» заявили, что показанные на кадрах условия производства «совершенно неприемлемы», поэтому продукцию сняли с продажи, поставки заблокированы.
«Продукция поставщика проходила регулярные проверки по контролю качества. С 2023 года проведено 17 лабораторных исследований продукции. По показателям безопасности все продукты стабильны, без отклонений от нормы», — отметили во «Вкусвилле».
Кроме того, «МКД» в августе прошел плановый аудит, «вопросов к санитарному состоянию производства не было», выявленные несоответствия устранили. Во «Вкусвилле» отметили, что фото с производства, сделанные во время аудита, имеют «колоссальную разницу» с теми, что публиковала Baza.
Сеть сообщила, что если данные о ситуации на производстве в «МКД» подтвердятся, то с этой компанией и связанными с ней юрлицами навсегда заблокируют сотрудничество. Также «Вкусвилл» пообещал усилить меры контроля качества на местах производств и увеличить количество внеплановых проверок.
Генеральный директор «МКД» Сергей Сурмач в комментарии РБК заявил, что опубликованные видео с производства — «фейковые». «Это достаточно грубо постановочная история», — сказал он, отметив, что «на предприятии никто не работал», когда было сняты эти кадры. Сурмач добавил, что проводятся различные проверки, в том числе внутренние. «Это похоже на конкурентную борьбу», — предположил бизнесмен.
Проверку в связи с данными об антисанитарии также проводит прокуратура.
За месяц это второй скандал с кондитерской продукцией в торговых сетях. 12 октября телеграм-канал Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на зефир с сахарным заменителем мальтит из «Вкусвилла»: люди писали о сильных болях в животе. Сеть тоже приостановила продажи и организовала проверку, отметив, что мальтит при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие".
Позднее зефир с мальтитом перестали продавать магазины «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru — о жалобах покупателей тоже сообщил Mash.
Производитель зефира, кондитерская фабрика «Сокол», приостановила производство этой продукции на фоне сообщений о жалобах. Коммерческий директор фабрики Михаил Шамис сообщил, что распространяемые сведения не соответствуют действительности и что предприятие готовит иск в суд из-за распространения в Сети данных, порочащих репутацию компании.