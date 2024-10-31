Магазины сняли с продаж «Картошку» после кадров антисанитарии на фабрике

За месяц это второй скандал с кондитерской продукцией в торговых сетях. 12 октября телеграм-канал Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на зефир с сахарным заменителем мальтит из «Вкусвилла»: люди писали о сильных болях в животе. Сеть тоже приостановила продажи и организовала проверку, отметив, что мальтит при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие".