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МО РФ: ПВО сбила 3 беспилотника над Курской и Белгородской областями

Еще по одному сбиты над Азовским и Черным морями.

Источник: Аргументы и факты

Силы российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников, которые были ориентированы на разные регионы России.
Детали приводит в Telegram Министерство обороны России.

В частности, два дрона были сбиты над Курской областью, один — над Белгородской, а также по одному над Азовским и Черным морями.

По информации ведомства, в период с 21:00 до 22:30 по московскому времени 30 октября были сорваны попытки киевского режима провести атаку на российские объекты с помощью беспилотников воздушного типа.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 23 украинских дронов в российских регионах.