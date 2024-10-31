МО РФ: ПВО сбила 3 беспилотника над Курской и Белгородской областями

Силы российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько украинских беспилотников, которые были ориентированы на разные регионы России.
Детали приводит в Telegram Министерство обороны России.
В частности, два дрона были сбиты над Курской областью, один — над Белгородской, а также по одному над Азовским и Черным морями.
По информации ведомства, в период с 21:00 до 22:30 по московскому времени 30 октября были сорваны попытки киевского режима провести атаку на российские объекты с помощью беспилотников воздушного типа.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 23 украинских дронов в российских регионах.